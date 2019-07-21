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İş yerinin kepengini keserek televizyon çalan hırsızlar kamerada

Fatih'te bir iş yerinin kepengini demir kesme makası ile keserek televizyonu çalan ve yakalanarak tutuklanan 2 zanlının hırsızlık anına dair görüntüleri ortaya çıktı.

21.07.2019 11:55
Fatih'te bir iş yerinin kepengini demir kesme makası ile keserek televizyonu çalan ve yakalanarak tutuklanan 2 zanlının hırsızlık anına dair görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, 18 Haziran günü Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bir iş yerine gelen hırsızlar demir kesme makasıyla kepenkleri keserek içeride bulunan televizyonu çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından eşkallerini tespit ettiği şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Ümit D. (27) ve İlker D. (21), 26 Haziran günü Kızılelma Caddesi'nde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Haziran'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan 2 zanlı cezaevine gönderildi. Zanlıların kepengi kırma anlarına ait ise görüntüler ortaya çıktı.
(İHA) İş yerinin kepengini keserek televizyon çalan hırsızlar kamerada
Kaynak: İHA
Fatih, Güncel

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