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İş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Adana'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 23.02.2020 10:31
'da bir iş yerinin kundaklanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Merkez ilçesi Kabasal Mahallesi'nde çiçekçilik yapan Ahmet Sürmeli, aracıyla sipariş götürdüğü sırada galerici H.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Maddi hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada, Sürmeli ve H.A. birbirlerini darbetti. Vatandaşların ayırmasının ardından sürücüler, birbirlerinden şikayetçi olmayarak bölgeden ayrıldı.
İddiaya göre daha sonra H.A, F.P. ve İ.T'den Sürmeli'nin iş yerini kundaklamasını istedi. Akşam saatlerinde iş yerine giden ikiliden F.P, Sürmeli'nin iş yerine benzin dökerek yaktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangının ardından iş yerinde maddi hasar oluştu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerasından kimliklerini belirlediği F.P. ve İ.T'yi evlerinde gözaltına aldı.
Şüpheliler, H.A'nın kundaklama için azmettirdiğini, kendilerine eşyalı dubleks ev kiralayacağını, ihtiyaçlarını karşılayacağını, sokakta kalmalarına gerek olmadığını söylediğini iddia etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan H.A. ise iddiaları kabul etmedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.P. tutuklandı, İ.T. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İş yerinin kundaklanmasıyla ilgili yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: AA


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