İş Yerinin Önünde Alkol Alma' Diye Uyaran Esnafı Öldüren Gence, 20 Yıl Hapis

Kaynak: DHA

KONYA'da, iş yerinin önünde alkol almaması konusunda kendisini uyaran esnaf Mustafa Turan'ı (30) pompalı tüfekle sırtından vurarak öldüren, İbrahim Sucu'yu da yaralayan Ufuk Karataş (21), 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Olay, 13 Kasım 2016 tarihinde merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hüdai Caddesi'nde bulunan Hurdalık Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Alüminyum doğrama işi yapan Mustafa Turan, iddiaya göre, iş yerinin önünde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Ufuk Karataş'ı, "Burada alkol alamazsınız" diye uyardı. Bunun üzerine taraflar arasında küfürleşmeyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından Karataş, Turan'a "Beni burada bekle, seni öldüreceğim" diye bağırarak uzaklaştı.POMPALI TÜFEKLE SIRTINDAN VURDUMustafa Turan sanayi sitesi önünde arkadaşlarıyla beklerken, yanına babası ve 3 akrabasını da alarak dönen Ufuk Karataş, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mustafa Turan sırtından, arkadaşı İbrahim Sucu bacağından yaralandı, Karataş ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Turan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.'BEN VURDUM' DEYİP TESLİM OLDUCinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, Ufuk Karataş'ın merkez Selçuklu ilçesi Hacıkaymak Mahallesi'ndeki adresine gitti. Ekipler evin önünde beklediği sırada gelen Karataş, ellerini havaya kaldırarak "Ben vurdum" deyip, polise teslim oldu. Olayla ilgili Ufuk Karataş ile birlikte babası ve 3 akrabası gözaltına alındı. Suç aleti tüfek de, Karataş'ın evinin yanındaki otların arasında bulundu. Ufuk Karataş, polisteki ifadesinde, ocak ayında askere gideceği için evlerinin önünde eğlence düzenlediğini, buradan da arkadaşıyla birlikte sanayi sitesine gittiklerini anlattı. Arkadaşlarının burada alkol aldığını söyleyen Karataş, Turan'a, kendilerine küfür ettiği için ateş açtığını ileri sürdü. Ufuk Karataş, sorgusunun ardından tutuklandı, hakkında dava açıldı.20 YIL HAPİS CEZASIKonya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Ufuk Karataş ve öldürülen Mustafa Turan'ın yakınları katıldı. Karataş, son savunmasında, "Olay nedeniyle pişmanım" dedi.Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Ufuk Karataş'a, Mustafa Turan'a yönelik 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis, İbrahim Sucu'ya yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 20 yıl hapis cezası verdi.- Konya