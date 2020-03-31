İş yerinin önüne el yıkama istasyonu kurdu

BURDURLU esnaf Alaettin Kalkan, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için iş yerinin önüne, el yıkama istasyonu kurdu. Kalkan, "İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

Gazi Caddesi'nde otel işletmeciliği yapan Alaettin Kalkan, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında iş yerinin önüne lavabo ve sıvı sabun koyarak, vatandaşların kullanımına sundu.Kalkan, "Biz işletme olarak ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüse karşı bunu üzerimize düşen görev bildik. Şehrimizin en kalabalık, en yoğun olan caddesindeki işletmemizin önüne el yıkama istasyonu kurduk. İnşallah hemşehrilerimize faydası olur" dedi.

Kaynak: DHA