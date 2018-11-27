İş Yerlerinden Cep Telefonu Çalan Şüpheli Tutuklandı

27 Kasım 2018 Salı 10:23



27 Kasım 2018 Salı 10:23

Elazığ'da iki farklı iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Kent merkezinde cep telefonu satan 2 iş yerinden 3 gün arayla cep telefonu hırsızlığı meydana geldi.Hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahipleri durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlık olayı ile ilgili yaptığı çalışmada şüphelinin E.B. olduğunu belirledi.Diyarbakır'da olduğu tespit edilen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanarak Elazığ'a getirildi.Nitelikli hırsızlık suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ