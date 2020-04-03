Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İş yerlerinden hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalan 6 kişi yakalandı.

03.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:38
İş yerlerinden hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı
Kahramanmaraş 'ta düzenlenen operasyonda iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, İsmet Paşa Mahallesindeki bir işyerinden klima çalan Yusuf Y'yi elindeki malzemeyle kaçarken yakaladı. Yavuz Selim Mahallesinde bir binanın merdiven korkuluklarını söküp araçla kaçan Ersoy B., Alaattin K. ve Sergen K. ile aynı mahalledeki bir iş yerinden tarım malzemeleri çalan Ozan C. ve Taygun B. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››İş yerlerinden hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

20:11: Sağlık Bakanlığı, bilim kurulu toplantısı gerçekleşti - Haberler 20:09: Köpekleri sopayla kovalayıp 3 büyükbaşı çaldılar - Haberler 20:07: Silivri'de 65 yaş üzeri bir kişi bir aylık emekli maaşını bağışladı - Haberler 20:06: Sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haberler 20:05: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, can kaybı 425 oldu." - Haberler 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu