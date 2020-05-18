İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

18.05.2020 10:56 | Son Güncelleme: 18.05.2020 10:58
Fatih'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 16 Mayıs 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Kantarcılar Caddesi'nde sırtlarında 2 çuval ve 1 poşet taşıyan 3 kişiyi sokağa çıkma yasağı nedeniyle durdurdu.
Recep A. (33), Mehmet G. (29) ve Tayfun K'nin (30) yapılan üst aramasında 2 tornavida ile çuvallarında 155 paket 1748 çift çorap ele geçirildi.
Yapılan araştırmada şüphelilerin çorapları Sururi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden çaldıkları tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin 11 Mayıs'ta Fatih'teki bir iş yerinden meydana gelen hırsızlık olayının failleri olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilere Hıfzıssıhha Kanunundan toplam 9 bin 460 lira idari para cezası kesildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Tahtakale, Fatih, Güncel, Haber

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