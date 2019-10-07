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İş yerlerini soyan zanlı yakalandı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

07.10.2019 18:55İş yerlerini soyan zanlı yakalandı
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde iş yerlerine girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İddiaya göre, H.A, isimli şahıs Bursa'nın İznik ilçesinden çaldığı motosikletle Kurucaşile ilçesine geldi. H.A., gece saatlerinde Ovatekkeönü Köyü Muhtarı Hüseyin Görkem Eldemir'e ait iş yerine ve köyde bulunan PTT şubesine girerek kasalarda bulunan toplam bin 500 TL madeni parayı çaldı. Hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, kimliğini belirlediği H.A.'yı Sarıderesi mevkiinde kıskıvrak yakaladı. Kastamonu'nun Cide ilçesinde de hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramalarda çalıntı olduğu belirlenen dizüstü bilgisayar, tablet ve telefonlara el konuldu. Zanlının hırsızlık anı ise girdiği iş yerinin çevresindeki güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kurucaşile, Bartın, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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