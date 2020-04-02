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İsa Berge: "Şehitlerimize minnettarız"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'ı düşman işgalinden kurtaran şehitlerimize minnettar olduklarını söyledi.

02.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:49
İsa Berge:
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'ı düşman işgalinden kurtaran şehitlerimize minnettar olduklarını söyledi.

İsa Berge, Van'ın düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Medeniyetlerin beşiği Van'ımızın tarihsel derinliği tartışılmazdır. 2 Nisan 1918'de bir dönüm noktası yaşandı. Ermeni mezalimi ile işgale uğrayan Van'ımızın hafızası savaş ile birlikte adeta silindi. Atalarımız canları uğruna Van'ımızı işgalden kurtarmışlardır. 2 Nisan 1918 bizler için şehitlerimizin vatanı uğruna can verdiği bir tarihtir.

Yaklaşık 7 bin yıllık tarihi olan serhat şehri Van, ayakta durmaya devam edecektir. Tıpkı eski Van'da olduğu gibi yeni Van'da da şanını koruyacaktır. Şehitlerimize vefa göstermek hepimizin başlıca görevidir. 102 yıl önce nasıl birlik ve beraberlik içerisinde dünyaya dayanışma örneği gösterdiysek, bundan böyle de vatanımız ve milletimiz için bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Van'ımızın her anlamda hak ettiği noktaya gelebilmesi adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Özellikle korona virüsün ülkemizi zorda bıraktığı şu günlerde milli birlik ve dayanışma örneğimizi göstereceğiz.

Van'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünü saygıyla anıyor, şehitlerimize minnettarlığımızı sunuyoruz" dedi. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İsa Berge: 'Şehitlerimize minnettarız' - Haberler

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