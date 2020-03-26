Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››İsa Berge: 'Van'da ekmeğe zam yok' - Ekonomi

İsa Berge: "Van'da ekmeğe zam yok"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'da ekmeğe zam yapılmadığını belirterek, "Fırıncılar yeniden 1,25 TL olan rayiç fiyatından satışa başladı" dedi.

26.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:46
İsa Berge:
Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Van'da ekmeğe zam yapılmadığını belirterek, "Fırıncılar yeniden 1,25 TL olan rayiç fiyatından satışa başladı" dedi.

Van'da ekmeğe zam yapıldığı yönündeki haberleri değerlendiren Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, herhangi bir zammın söz konusu olmadığını belirtti. Türkiye 'de ekmeğe en son zam yapan şehrin Van olduğunu ifade eden Berge, "Van Lokantacılar ve Fırıncılar Odasının talebi üzerine birliğimiz 29.05.2019'da 1 lira 10 kuruş olan 200 gram ekmeğin fiyatını değerlendirerek, 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruş olmasına karar verdi. O günden bu yana Van'da ekmeğe zam yapılmamıştır" dedi.

Fırıncıların bir süre 1,25 TL'lik fiyatı uyguladığını, ancak daha sonra bazı ekmek fabrikalarının indirime gittiğini belirten VANESOB Başkanı Berge, "Fırıncılar, zaman zaman kendi aralarında rekabet ederek fiyatı geri çekmişlerdir. Buna bağlı olarak fiyat belirsizliği oluşmuştur. Rekabetin oluşması ile beraber ekmek fiyatlarında farklılık ortaya çıktı ve 0,75 kuruş ile 1 lira 25 kuruş arasında ekmek satışı yapıldı" şeklinde konuştu.

Başkan Berge, fırıncıların yeniden eski fiyat olan 1,25 TL'den satış kararı almasının böyle bir dönemde doğru olmadığını sözlerine ekledi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Van, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay Ekonomi
14 bin sağlık personeli alımında başvurular resmen başladı! Adaylar için dikkat çeken detay
Bakan Albayrak’tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız Ekonomi
Bakan Albayrak'tan bankalara gözdağı: Takipçisi olacağız
Koronayla mücadele kapsamında bazı ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı Ekonomi
Koronayla mücadele kapsamında bazı ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı
Tüm Türkiye koronavirüse kilitlenmişken tütün ürünlerinde ÖTV’ye zam geldi Ekonomi
Tüm Türkiye koronavirüse kilitlenmişken tütün ürünlerinde ÖTV'ye zam geldi
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi Ekonomi
Bakanlık emekli maaşlarıyla ilgili valiliklere talimat verdi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Ekonomi
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Ekonomi
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Ekonomi
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:38: Pirelli üretime ara veriyor - Ekonomi 10:38: Planlanan kömürlü termik santral sayısı 4 yıldır azalıyor - Ekonomi 10:38: Varank: "Türkiye'de solunum cihazı üreten firmalarımız ile katkı sağlamak isteyenleri buluşturduk,... - Ekonomi 10:34: TMO'dan "perakendecilere pirinç satışına devam" açıklaması Açıklaması - Ekonomi 10:33: Korona virüs, emlak piyasasında işleri yüzde 60 düşürdü - Ekonomi 10:31: Bakan Varank: Yerli solunum cihazlarının üretimine başladık - Ekonomi 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:51: Son dakika: 14 bin sağlık personeli alımının başvuruları bugün İŞKUR üzerinden başladı - Ekonomi 09:39: Son Dakika: Bakan Albayrak: Bankaların taahhütlerinin takipçisi olacağız, vatandaşlar BDDK'ya şikayet edebilir - Ekonomi 09:11: Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öneme sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı - Ekonomi 04:17: Bazı tütün ürünlerinde %40 olan ÖTV tutarı, %80'e yükseltildi - Ekonomi