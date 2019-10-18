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İsa Komiserin acı günü

Oltu Polis Merkez Amiri İsa Kuzey'in babası Nuri Kuzey (76) Erzurum'un Oltu İlçesi'nde toprağa verildi.

18.10.2019 16:07İsa Komiserin acı günü
Oltu Polis Merkez Amiri İsa Kuzey'in babası Nuri Kuzey (76) Erzurum'un Oltu İlçesi'nde toprağa verildi. Şeker ve kalp hastası olan baba Kuzey, tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önceki gün hayatını kaybetti .

Nuri Kuzey'in cenazesini Narman Otlutepe köyüne getirilerek köy camisinde Cuma Namazına müteakip kılınan Cenaze namazının ardından Köy Mezarlığına dualar eşliğinde defnedildi. Baba Kuzey, sekiz çocuk babasıydı.

Cenazeye Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon komutanı Piyade Yarbay Lütfü Sürücü, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayıdır, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kıroğlu, Oltu İlçe Emniyet personeli, MÜSİAD Başkanı Fuat Demir çok sayıda yakını katıldı. Erzurum Emniyet Müdürü Mehmet Aslan çelenk gönderdi. - ERZURUM

Erzurum, Polis, Oltu, Güncel

Kaynak: İHA

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