"İsa'nın Son Yemeği" tablosu satılmak isterken ele geçirildi
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablo ele geçirildi.
12.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:04
Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablo ele geçirildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Denizli 'de ikamet eden S.B. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablonun bulunduğunu ve elinde bulunan bu tabloyu satmak maksadıyla, M.Ş. isimli şüpheliye ait araç ile Denizli'den Afyonkarahisar'a geleceği yönünde bilgi alındı. S.B., İ.S., A.Ç. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar fiziki takibe alınarak Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde; 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablo ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Denizli 'de ikamet eden S.B. isimli şüpheli şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablonun bulunduğunu ve elinde bulunan bu tabloyu satmak maksadıyla, M.Ş. isimli şüpheliye ait araç ile Denizli'den Afyonkarahisar'a geleceği yönünde bilgi alındı. S.B., İ.S., A.Ç. ve M.Ş. isimli şüpheli şahıslar fiziki takibe alınarak Afyonkarahisar kent merkezinde yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araç içerisinde yapılan kontrollerde; 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan "İsa'nın Son Yemeği" adlı tablo ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak adli makamlara sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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