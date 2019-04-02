İsa Soysal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DP SAKARYA KAYNARCA belediye başkan adayı olan İsa Soysal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA KAYNARCA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsa Soysal isimli DP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde DP SAKARYA KAYNARCA adayı İsa Soysal kimdir? DP SAKARYA KAYNARCA adayı İsa Soysal yüzde kaç oy aldı?

İsa Soysal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DP SAKARYA KAYNARCA belediye başkan adayı olarak gösterilen İsa Soysal KAYNARCA ilçesinde % 1,23 oranında oy almıştır. KAYNARCA ilçesinde % 1,23 oranında oy olan İsa Soysal adlı DP adayı toplamda 197 adet oy sayısına ulaştı.

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