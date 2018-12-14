14 Aralık 2018, 14:40
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MHP'nin Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel Kimdir?

MHP

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde Iğdır Belediye Başkan Adayı'nın İsa Yaşar Tezel olduğunu açıkladı. Iğdır Belediye Başkan Adayı olan İsa Yaşar Tezel kimdir?

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Iğdır Belediye Başkan Adayı açıklandı. Iğdır Belediye Başkanı olarak İsa Yaşar Tezel 31 Mart seçimlerinde aday gösterildi. İşte İsa Yaşar Tezel hakkında merak ettikleriniz…

İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR?

İsa Yaşar Tezel 27 Haziran 1956 yılında Iğdır'da dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Iğdır'da tamamladı. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Evlidir ve iki çocuğu vardır.

TRT'DE ÇALIŞTI

İsa Yaşar Tezel, Iğdır'da vekil öğretmenlik yaptı. İmar ve İskan Bakanlığı, DSİ ve Maliye Bakanlığı'nda çalıştı. 1987 yılında TRT'ye geçen Tezel, TRT'de Reklâm Dairesi Başkanlığı'nda ve TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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MHP,Iğdır,İsa Yaşar Tezel
14 Aralık 2018 Cuma 14:40