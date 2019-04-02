İsa Yaşar Tezel Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Iğdır belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel oldu. MHP adayı İsa Yaşar Tezel, Iğdır belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Iğdır belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Iğdır belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel ile ilgili seçim sonuçları ve Iğdır belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Iğdır belediye başkan adayı İsa Yaşar Tezel oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Iğdır belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Iğdır aday yarışı ve Iğdır seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Iğdır Seçim Bilgileri

Iğdır belediyesi için toplam sandık sayısının 170 olduğu belirlendi.

Iğdır belediyesi için açılan sandık sayısının ise 169 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Iğdır belediyesi için katılım oranının ise % 82,19 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Iğdır toplam seçmen sayısının ise 56.116 olduğu belirlendi.

Iğdır belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 46.124 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Iğdır belediye başkan adayı olarak gösterilen İsa Yaşar Tezel, Iğdır yarışında % 46,70 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı İsa Yaşar Tezel toplamda 20.699 adet oy sayısına ulaştı.

İsa Yaşar Tezel Kimdir?

Iğdır'da 1956'da dünyaya gelen İsa Yaşar Tezel, Gazi Universitesi İletişim Fakültesinden 1980'de mezun oldu. Bazı kurumlarda çalıştıktan sonra 1987 yılında geçtiği TRT'nin Ankara Radyosunda Müdür Yardımcılığı görevi de yapan Tezel evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP Iğdır belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.