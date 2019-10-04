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Isaac promise hayatını kaybetti

Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak da Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise, 31 yaşında vefat etti.

04.10.2019 11:01Isaac promise hayatını kaybetti
Türkiye'de Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor, Mersin İY ve Giresunspor'da oynayan ve son olarak da Amerika USL 1'inci lig ekibi Austin Bold'da forma giyen Isaac Promise, 31 yaşında vefat etti. Nijeryalı futbolcunun kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Isaac Promise'in vefat haberinin ardından 31 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Gençlerbirliği'nin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. İki kulübün sosyal medya hesaplarından yayınladıkları taziye mesajları şu şekilde:
FENERBAHÇE: "Ülkemizde birçok takımda top koşturmuş Nijeryalı futbolcu Isaac Promise'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Huzur içinde uyu Isaac Promise."
GENÇLERBİRLİĞİ: "Bir dönem formamızı giyen ve kulübümüzün sevilen isimlerinden olan Isaac Promise, genç yaşta geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayata veda etti.  Isaac Promise'i saygıyla anıyor; sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Isaac Promise'in Karabükspor'a imza töreni



Gençlerbirliği, Isaac Promise, Giresunspor, Karabükspor, Spor

Kaynak: DHA

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