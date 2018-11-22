İsaca Sakinlerinin Yüzü Gülüyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile mahalleler ile şehir merkezleri arasındaki farkları bir bir ortadan kaldırmaya devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde Akhisar'ın İsaca Mahallesi'nde hayata geçirilen projeyle de mahalle sakinlerinin yüzleri gülüyor. İlk etapta 10 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon şebekesini yenileyen MASKİ, mahalleye yeni bir içme suyu deposu ve foseptik imalatı gerçekleştirdi. Altyapı çalışmalarının ardından ekipler, 17 bin metrekarelik kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarına da başladılar.

"ÇALIŞMALAR YAŞAM KOŞULLARIMIZI YÜKSELTTİ"

İsaca Mahalle Muhtarı Hüseyin Ali Arkan, "MASKİ sayesinde görmediğimiz hizmetleri gördük. Yapılan işler, bizim zamanında hayal bile edemeyeceğimiz şeylerdi. Şimdi hepsine tek tek kavuştuk. Üstyapımız da bittiğinde her şey tamamen düzene girecek ve mahallemiz tepeden tırnağa yenilenmiş olacak. Yapılan her hizmette memnuniyetimiz bir kat daha artıyor. Bu çalışmalar yaşam koşullarımızı yükseltti. Cengiz Başkanımızdan MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun'a, daire amirlerimizden arazide ter döken arkadaşlarımıza kadar emeği olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.