İşadamı Akcan Yeni Zellanda'da Ki Saldırıyı Kınadı

Kaynak: İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Müteahhit işadamı Adnan Akcan, Yeni Zelanda'da camilere saldırarak Müslümanların şehit edildiği olayı kınadı.Camilere yapılan ırkçı ve faşist saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen İşadamı Adnan Akcan "Yeni Zelanda'da Cuma namazında camilere gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden 40'ın üzerinde kişiye Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün her türlüsünü lanetliyorum. Müslüman alemini devamlı olarak hedef gösteren İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN