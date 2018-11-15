İşadamı Kemal Türkün Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursa
iş dünyasının duayenlerinden 90 yaşındaki Kemal Türkün, son yolculuğuna uğurlandı.
İnşaat Yüksek Mühendisi olan ve 90 yaşında hayata gözlerini yuman Kemal Türkün'ün cenaze törenine Eski bakanlardan Turhan Tayan
, CHP
Bursa Eski Milletvekili Ceyhun İrgil
, Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanları Recep Altepe
ve Erdem Saker, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey
, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur
, Uludağ Üniversitesi
Rektörü Yusuf Ulcay'ın yanı sıra iş dünyasının önde gelen bir çok ismi de katıldı.
3 çocuk babası olan Kemal Türkün, Organize Sanayi Bölgesi
Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığında sonsuzluğa uğurlandı. - BURSA
Bursa
15 Kasım 2018 Perşembe 14:29