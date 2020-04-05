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İşadamı Nevzat Kaya ihtiyaç sahiplerine yüzlerce gıda kolisi dağıttı

Hayırsever işadamı Nevzat Kaya, koronavirüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı.

05.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:28
İşadamı Nevzat Kaya ihtiyaç sahiplerine yüzlerce gıda kolisi dağıttı
Hayırsever işadamı Nevzat Kaya, koronavirüs nedeniyle işinden olan ve maddi desteğe ihtiyaç duyanları unutmadı. İhtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve içinde Bin TL olan zarflar dağıttı.

Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara bir destek de hayırsever işadamı Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya'dan geldi. İstanbul'un Fatih ve Aksaray ilçelerinde belirlenmiş evlere gıda kolileri özenli şekilde teslim edildi. Yardım kolilerinin kaliteli ürünler seçilerek hazırlandığı belirtildi. İhtiyaç sahipleri yardım kolilerini görünce yüzleri güldü. Kolilerin içinde bulgurundan pirincine, kırmızı etinden beyaz etine kadar her şeyin olduğu bildirildi. Ayrıca, çalışmayan ya da işten çıkarılanlar için ise para yardımı yapıldı.

Gıda kolilerini alan vatandaşlardan Adnan Pekgöz, "Allah razı olsun bu zor günlerde buna çok ihtiyacımız vardı. Gıda kolisi ve içinde 2 bin TL olan bir para zarfı teslim aldım. Bu süreçte maddi durumu iyi olan, olmayana verecek. Aksi takdirde zorluklar aşılamayacak. Bu vesile ile bize bu yardımı gönderen işadamına çok teşekkür ediyorum, umarım diğer iş adamlarına örnek teşkil eder" diye konuştu.

Başka bir vatandaş Eyüp Candaş ise şöyle konuştu: "Koronavirüsün nedeniyle maalesef işimden ayrılmak zorunda kaldım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyük bir devlettir. Eminim ki, bu süreci hep beraber atlatacağız. İsminin Nevzat Kaya olduğunu öğrendiğimiz kişi bizlere gıda kolileri ve içinde para olan zarflar göndermiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rabbim ayağına taş değdirmesin inşallah". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Nevzat Kaya, Güncel
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