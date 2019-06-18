18.06.2019 14:19
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İşadamı Sait Ağaoğlu toprağa verildi

İşadamı Sait Ağaoğlu toprağa verildi

Yaşamını yitiren Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu Onursal Başkanı Sait Ağaoğlu (85) toprağa verildi.

Yaşamını yitiren Uşak Ağaoğlu Şirketler Grubu Onursal Başkanı Sait Ağaoğlu (85) toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı dün yaşamını yitiren Ağaoğlu için Ulu Cami'de öğleyin cenaze namazı kılındı.
Ağaoğlu'nun cenazesi daha sonra Şehitler mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Uşak Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal iş adamları ve yakınları katıldı.
Kaynak: AA
Ağaoğlu Şirketler Grubu, Uşak, Güncel

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