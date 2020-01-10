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İşadamı Sancak'a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine tepki

CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin iş adamı Ethem Sancak'a Fahri Hemşehrilik Beratı vermesine tepki gösterdi.

10.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:54İşadamı Sancak'a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesine tepki
CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin iş adamı Ethem Sancak'a Fahri Hemşehrilik Beratı vermesine tepki gösterdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin Ocak ayı toplantısında İşadamı Ethem Sancak'a fahri hemşehrilik beratı verme kararını eleştiren CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Haber ilk gündeme geldiğinde hem partimizde hem de Malatyalılarda ciddi bir tepki ile karşılandı" dedi.

Bu konunun tüm Malatya'yı yakından ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Kiraz, "Ethem Sancak'a hangi özelliğinden dolayı Hemşehrilik Beratı verilmiştir anlamış değiliz. Bu kararın altında kendilerini milliyetçi olarak tanıtan belediye meclis üyelerinin de imzası var. Kendini milliyetçi olarak tanıtan seçmenlerin bu konudan rahatsız olduğunu biliyoruz." İfadelerine yer verdi.

CHP'li Kiraz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizim açımızdan önemli olan noktalardan biri de Ethem Sancak'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da dil uzatmasıdır. Ethem Sancak'ın bu özelliklerinin dışında başka bir özelliği yoktur. Bir telefon görüşmesi sonucunda Malatya'ya bile gelmeye tenezzül etmeyen bir kişiye Hemşehrilik Beratı verilmesi tüm Malatya tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu Hemşehrilik Beratı'nı kabul etmediğimizi belirtmek istiyorum." - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ethem Sancak, ENVER KİRAZ, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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