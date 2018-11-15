İşadamını Öldüren Zanlıların Kimliği Belirlendi

15 Kasım 2018 Perşembe 11:55



15 Kasım 2018 Perşembe 11:55

Beşiktaş'ta iş adamı Ali Rıza Gültekin'in öldürülmesini ilişkin polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 3 saldırganın kimliği tespit edildi. Olayı gerçekleştiren saldırganların kaçtığı belirlenirken, iş adamının ise koruma polisinin yanında olduğu öğrenildi.Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerindeki bir mekanda 3 saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğrayan iş adamı Ali Rıza Gültekin'in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı. Polis yaptığı çalışmada saldırıdan hemen sonra kaçan saldırganların kimliğini belirledi. Kimlikleri Mustafa B., Rıdvan D. ve Sergen G. olduğunu tespit edilen saldırganlar her yerde aranıyor. Bu sebeple ise cinayetin nedeni henüz belirlenemedi.Koruma polisiyle berabermişÖte yandan cinayet esnasında iş adamının koruma polisinde yanında olduğu öğrenildi. Ayrıca içeride bulunan 21 kişi de ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - İSTANBUL