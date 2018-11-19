İşadamları Tev Yararına Konser Verecek

19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Kayseri Şube Başkanı Akın Bayrak, işadamı Nuri Savruk ile beraber arkadaşlarının 25 Kasım'da vakıf yararına konser düzenleneceğini söyledi.Vakıf binasında düzenlediği basın toplantısında vakfın kuruluş amacı ve hizmetleri hakkında bilgiler veren Başkan Bayrak; "TEV; 52 yıl önce işadamı, akademisyen ve serbest meslek sahibinin kurduğu sivil toplum kuruluşudur. Kuruluş amacı Türk eğitim sistemini desteklemektir. Bu vakıf, Türkiye'nin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biridir. Şeffaftır, modern yönetim ilkelerini benimsemiştir ve o istikamette çalışma yapar. Türk Eğitim Vakfı bugüne kadar yurt içinde 250 bin öğrenciye burs vermiş, yurtdışında ise 2 bin kadar öğrenciye yükseklisans yapma şansı tanımış, bunun yanında 27 eğitim kurumu kurmuş bir vakıftır. Eğitim çok önemlidir. Vakıf, eğitim sistemini desteklemek için kurulmuştur, bilgi üreten ve iyi kullanan nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacındadır. Vakfın bir lisesi vardır ve bu lisede üstün yetenekli çocuklar eğitim görür. Ayrıca Ankara, Trabzon ve İzmir'de 3 tane kız yurdumuz, 14 şehirde şubemiz var" ifadelerini kullandı.Düzenlenecek konser hakkında bilgiler veren Bayrak; "Nuri Savruk mahalli bir sanatçıdır, işadamı aslında kendisi. Kendisi gibi işadamı olan müzisyen arkadaşları ile bir araya gelmiş ve grup kurmuşlar. TEV yararına konser vermek istediklerini söylediler. Biz de onu Öğretmenler Günü ile birleştirdik. 25 Kasım saat 19: 00'da Nuri Savruk, arkadaşlarıyla birlikte İl Kültür Müdürlüğü'nde konser verecek. Kayseri'de böyle bir teşebbüs beni mutlu etti" diye konuştu.İşadamı Nuri Savruk ise, eğitime verecekleri desteğin kendilerini çok mutlu edeceğini düşünerek böyle bir konser programı planladıklarını söyledi. Tüm Kayserilileri konsere davet eden Savruk, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ