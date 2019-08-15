İşadamlarından, Likya Uygarlıkları Müzesi'ne golf arabası bağışı

Antalya'nın turizmci ve iş adamlarından Rıza Perçin ve Musa Taşkın, Demre ilçesinde bulunan Likya Uygarlıkları Müzesi'ne, 90 bin TL tutarında 10 kişilik bir adet Buggy Golf arabası bağışında bulundu. İşadamlarına teşekkür plaketi takdim eden Demre Kaymakamı Murat Uz, müzeyi ziyaret eden turistlerin verilen bu hizmetten oldukça memnun olduğunu söyledi.



Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Başkanlığı görevini yürüten işadamı Rıza Perçin ve işadamı Musa Taşkın, Demre ilçesi Çayağzı bölgesinde Myra Antik Kenti'nin liman şehri olan Andriake Ören yeri içinde yer alan Likya Uygarlıkları Müzesi'ne, 90 bin TL tutarında 10 kişilik bir adet Buggy Golf arabası bağışında bulundu.



Demre Kaymakamı Murat Uz, Demre turizmi adına yapılan bağış için Perçin ve Taşkın'a teşekkür etti. İşadamlarına plaket takdim eden Uz, Likya Uygarlıkları müzesine gelen turistlerin, verilen bu hizmetten oldukça memnun olduğunu söyledi. Rıza Perçin ise Demre ilçesinin önemli geçim kaynaklarının turizm olduğunu vurguladı.



Perçin, "Ayrıca bölgemiz çok zengin arkeolojik zenginliklere sahip. Bu arkeolojik zenginliklerin sergilendiği çok sayıda müze de bölgemizde bulunuyor. Bu müzelerden bir tanesi de Demre'de Andriake Örenyeri içinde yer alan Likya Uygarlıklar müzesi. Buraya binlerce ziyaret gerçekleştiriliyor. Müze ile giriş noktası arası biraz uzak. Valimiz de Demre ziyaretlerinde bu konuda bizlerden bir çözüm bulmamızı istedi. Bu doğrultuda özellikle yaz aylarında buraya gelen yaşlı ve yürüme rahatsızlığı olan misafirlerimizi düşünerek müze müdürlüğümüzün kullanması adına iş ortağımız Musa Taşkın ile birlikte 90 bin TL tutarında 12 kişilik bir adet Buggy Golf arabasını müzeye bağışladık. Bu bölgemiz için olukça ihtiyaçtı. Her şeyi devletten beklememek gerektiğini düşünüyorum. Bölgemiz turizmine hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA