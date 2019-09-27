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İsanyol gazeteci bisikletle Türkiye turunda

İspanya'da gazetecilik yapan 34 yaşındaki Edek Lado, bisikletle geldiği Türkiye'de Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ulaştı.

27.09.2019 16:28İsanyol gazeteci bisikletle Türkiye turunda
İspanya'da gazetecilik yapan 34 yaşındaki Edek Lado, bisikletle geldiği Türkiye'de Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde ulaştı.
İspanyol gazeteci Edek Lado, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barcelona'nın Vicky kasabasında bir gazetede muhabirlik yaptığını söyledi.
Türkiye'nin güzelliklerini, kültürünü, insanlarını yakından görmek için 25 Temmuz'da feribotla İtalya'nın Roma şehrine, oradan da Yunanistan'a geçtiğini belirten Lado, ardından Türkiye'da İstanbul, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Kastamonu'ya kadar 4 bin 50 kilometre pedal çevirdiğini anlattı.
Türkiye'nin birçok ilini gezmek istediğini dile getiren Lado, Gürcistan üzerinden Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye kadar gideceğini, oradan da uçakla Barcelona'ya döneceğini kaydetti.
Türkiye'de insanların çok sıcakkanlı olduğunu vurgulayan Lado, "Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı çekmedim, sadece Kastamonu'da bisikletimin tekeri sokak mazgalına takılarak patladı. Vatandaşlar beni merakla izliyor, çay, kahve, hatta yemek ikram ediyor." dedi.

Kastamonu, İspanya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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