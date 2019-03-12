İşaret Dili Alfabesi Odunpazarı Parklarındaki Yerini Almaya Başladı

Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kurt, onların istek ve şikâyetlerini dinledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Hamamyolu Kent ve Meydan Düzenleme Projesi ile şehrin yeni cazibe merkezi haline gelen Hamamyolu Caddesini gezdi. Çocuk Oyun Alanlarında çocuklarını, torunlarını bekleyen, cafelerde oturan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kurt, vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Kurt, vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinledi. Vatandaşlar da Başkan Kurt'a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların fotoğraf taleplerini de kabul eden Başkan Kazım Kurt, bol bol fotoğraf çektirdi.

Öte yandan daha önce İşitme Engelliler Derneği Kadın Meclisi ile bir araya gelen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin parklarına işaret dili alfabesi konulacağına dair söz vermişti. Başkan Kurt sözünü tuttu ve Hamamyolu Caddesi'nde bulunan parklara işaret dili alfabesi yerleştirildi. İşaret dili alfabesinin Odunpazarı Belediyesi'nin diğer parklarına da konacağını belirten ekipler, engelli bireyler için çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Bültenler