İşaret dili kursiyerlerine sertifikaları verildi

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Engelli vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmak ve sağlık problemlerini kolayca çözmeye çalışarak sağlık hizmetlerine erişebilirliklerini arttırmak amacı ile işaret dili eğitimi düzenlendi.



Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve Zonguldak Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile Sağlık Müdürlüğüne bağlı Atatürk Devlet Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesinde görev yapan 36 personele Fatih Halk Eğitim Merkezinde görevli eğitimci Eda Baş tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Konferans Salonunda İşaret Dili Eğitimi verildi.



Yaklaşık dört ay süren eğitim sonrasında eğitimi başarıyla tamamlayan personellere düzenlenen törenle sertifikalarını İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kamu Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emre Karaahmetoğlu, Fatih Halk Eğitim Merkezi Müdürü Türkan Tugay ve Hastane Müdürleri tarafından eğitime katılanlara sertifikaları verildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA