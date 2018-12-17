İşaret Dili Kursunda Yerli Malı Haftası Etkinliği

Kursiyerler, farkındalık oluşturmak amacıyla kendi elleriyle hazırladıkları yiyecek ve içecekleri getirerek kendi aralarında Yerli Malı Haftasını kutladılar.

Etkinlikte İşaret Dili Eğitmeni Leyla Demir, kursiyerlere yerli malı kullanmanın ve tutumlu olmanın önemini anlattı. Kursiyerler getirdikleri ürünleri arkadaşları ile paylaşarak, haftanın anlam ve önemine uygun işaret dili ile kendilerini ifade ettiler. Etkinlikte, aydınlık bir gelecek için insanların israf etmemesi, yerli malı kullanımına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in öncülüğünde başlatılan işaret dili eğitimine katılan Sosyal Hizmet Uzmanı Turgay Yiğitbaş; "Samandağ Belediyesi tarafından düzenlenen işaret dili eğitimi bir aydır sürüyor. Bu hafta Yerli Malı Haftasını güzel bir etkinlik ile kutladık. İşaret dili eğitiminin çok faydalı olduğuna inanıyor aynı zamanda işaret dili ile ilgili tüm halkımızın bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu farkındalığı vatandaşlarımıza aşılamalıyız. İşaret dili eğitimi ile gençlerimiz yeni bir dil daha kazanıyor. Bu hizmetlerinden dolayı Samandağ Belediyesine teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Bültenler