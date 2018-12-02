İşaret Diliyle "Bir Başkadır Benim Memleketim"

Türkiye
Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe
Belediyesinin katkılarıyla işitme engelliler için "Memleketim" şarkısına işaret diliyle klip çekti. Klipte CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, tarihçi-yazar İlber Ortaylı
ve tiyatro sanatçısı Genco Erkal
da yer aldı.
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi, Dünya Engelliler Günü
öncesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Siyaset
, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçerek Ayten Alpman
'ın "Memleketim" şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç
, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı
dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu
, Burç Kümbetlioğlu
, Berk Oktay
'ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü.
(İHA)
Türkiye,Maltepe
02 Aralık 2018 Pazar 16:16