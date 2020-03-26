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İşaret diliyle evde kal çağrısı yaptı, Bakan Gül'den ona destek geldi

Sivas Adliyesinde görevli İcra Katibi tarafından işitme engelliler için hazırlanan video sosyal medyada ilgi odağı olurken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bu videoyu beğenip sosyal medya hesabında paylaştı.

26.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:17
İşaret diliyle evde kal çağrısı yaptı, Bakan Gül'den ona destek geldi
Sivas Adliyesinde görevli İcra Katibi tarafından işitme engelliler için hazırlanan video sosyal medyada ilgi odağı olurken, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de bu videoyu beğenip sosyal medya hesabında paylaştı.

Sivas Adliyesinde İcra Katibi olarak görev yapan Kader Güner, dünyayı etkisi altına Korona virüsüne karşı alınan önlemler konusunda işitme engelli vatandaşları bilgilendirmek istedi. Güner, işaret diliyle evde kal çağrısı yaptığı bir video hazırladı. Güner'in sosyal medyada paylaştığı video ilgi odağı oldu. Sosyal medyada vatandaşlar tarafından binlerce kez paylaşılan videoyu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de sosyal medya hesabında paylaştı.

Bakan Gül yaptığı paylaşımda, "İcra katibi ve aynı zamanda işaret dili tercümanı olan Kader Güner'in dediği gibi; "evde kal Türkiyem". Bu vesileyle ceza infaz kurumlarından adliyelere, adli tıp kurumlarından icra dairelerine fedakarca çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. HayatEveSığar" ifadelerine yer verdi.

Ablasının işitme engelli olduğu için küçük yaşlarda işaret dili öğrendiğini belirten katip Kader Güner, "Adalet Bakanlığında İcra Katibi olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda işaret dili tercümanıyım. İşaret dilini ablam işitme engelli olduğu için küçük yaşta öğrendim. Daima günlük yaşantımda kullandım ve daima doğru kullanmaya özen gösterdim. Sessizlerin sesi olmak adına bir video hazırladım ve sosyal medyada paylaştım. Dünya'yı tehdit eden Korona virüs, konusunda Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu başarılı önlemleri işitme engelli bireylerinde bilmesini istedim. Durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum ve işitme engellileri uyarmam gerektiğini düşündüm. Bu nedenle bu videoda işaret diliyle evde kal çağrısı yaparak Korona virüse dikkat çektim. Bakanlığımız bu konuda çok hassas Ankara eğitim Daire Başkanlığı Personel eğitim merkezi tarafından işitme engellilere yardımcı olabilmek için tüm ön büro memuru ve danışma birimi memurlarına konuyla ilgili hazırlık yapıldı. Çalışmalar devam ediyor. En kısa sürede de eğitimlerin paylaşılması planlanmaktadır. Bu çalışmada beni yalnız bırakmayan Adalet Bakanım Abdulhamit Gül'e, İletişim Daire Başkanım Fahrettin Altun'a, tüm Adliye mensubu arkadaşlarıma ve büyüklerime teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Sivas, Güncel

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