Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler

- İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler Bayburt'ta işitme engelliler, işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye" mesajı verdi.

06.04.2020 12:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:28
- İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler
BAYBURT - Bayburt 'ta işitme engelliler, işaret diliyle sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Evde kal Türkiye " mesajı verdi.
Korona virüs (Kovid- 19) salgınına karşı Bayburt'ta işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye'm" çağrısı yaptı. Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüse karşı özellikle kronik rahatsızlığı bulunanların ve 65 yaş üstü olanların evde kalması isteniyor. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında eğitime ara verilmesinin ardından evlerinde bulunan işitme engelli gençler, "Evde Kal Türkiye" çağrısında bulundu. İşaret diliyle ’Evde kal’ mesajı verdiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Bayburt, Türkiye, Yerel

Haberin Videosu :

İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››İşaret diliyle 'Evde kal' mesajı verdiler - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

13:57: Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Haberler 13:55: Suriyeli çocuk dilenciler, yasak dinlemedi - Haberler 13:54: Ağrı'da tele takılan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Haberler 13:54: TÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Tüzün sanatseverleri "sanal sergisine" bekliyor - Haberler 13:53: Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü - Haberler 12:04: Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi - Haberler 12:03: Kısa yoldan köşeyi dönmek için koronavirüsle mücadeleyi fırsata çevirdiler - Haberler 11:51: Uzmanlar, "Koronavirüs havadan bulaşıyor" iddiasını yalanladı: Kanıt yok - Haberler 11:44: Koronavirüsle mücadele eden Hindistan'da, tren vagonları hastaneye çevrildi - Haberler 11:40: Sürücü, dereye uçan otomobilinin üzerine oturup kurtarılmayı bekledi - Haberler 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin 10:54: Fütüristler cevapladı: Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor?