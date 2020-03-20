Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İşaret diliyle 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haberler

İşaret diliyle "Evde kal Türkiye" çağrısı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısını işaret diliyle yaptı.

20.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:28
İşaret diliyle
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısını işaret diliyle yaptı.
Federasyonun sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda başkan Kihtir, işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurarken el hareketleri ve yüz mimikleriyle oluşturdukları görsel dili kullandı.
Kihtir mesajında, "Kendini, sevdiklerini ve aileni korumak için evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Çin’den Türkiye’ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi Haberler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Erdoğan, Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye’de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haberler
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı Haberler
İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 9’a, vaka sayısı ikiye katlandı Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 9'a, vaka sayısı ikiye katlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

Adıyaman'da göçük altında kalan iki işçi yaralandı - Haber Bakan Ziya Selçuk'tan uzaktan eğitim bilgilendirmesi - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkmama çağrısı - Haber Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - AĞRI/ - Haber Konya'da asker uğurlamada koronavirüs tedbiri ihmali - Haber Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek - Haber Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek - Spor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber İBB, koronavirüs için Kürtçe afiş ve anons hazırladı - Haber Türkiye'de koronavirüsten ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu - Haber
Loading