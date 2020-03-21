Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Haberler

İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray tarafından işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

21.03.2020 14:53 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:55
İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı
Bilecik 'in Bozüyük ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde İşaret Dili Öğretmeni Ece Demiray tarafından işitme engellilere yönelik hazırlanan klipte işaret dili ile korona virüs riskine karşı alınması gereken 14 kural anlatıldı.

Tüm dünyayı etkileyen ve maalesef ülkemizde de görülen ve her geçen gün vaka sayısı artan korona virüsüne karşı uygulanacak 14 kuralın işaret dili ile videosu hazırlandı. Bu klip ile işitme engellilere korona virüsten nasıl korunacakları anlatıldı. İşaret Dili Kursu Öğretmeni Ece Demiray ayrıca video klibinin sonunda, "Türk Milleti bu zorlu zamanı bitirecektir. Şimdilik yapmamız gereken evde kalmaktır. Lütfen evde kalın" diyerek herkese evde kalma çağrısı yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler : Bozüyük, Bilecik, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Peş peşe uyarılar yapılırken İBB’nin bu hareketi büyük tepki topladı Haberler
Peş peşe uyarılar yapılırken İBB'nin bu hareketi büyük tepki topladı
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak Haberler
Komşudan umutlandıran haber: İlacı bulduk, 10 günde piyasada olacak
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti Haberler
Yaşlılarımız zapt edilemiyor! Önce küfür etti, ardından bıçak çekti
Kılıçdaroğlu’nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti Haberler
Kılıçdaroğlu'nun acı günü! Kız kardeşi hayatını kaybetti
Sayı 68’e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Haberler
Sayı 68'e çıktı! Korona nedeniyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video! Haberler
Camiler için alınan önlemin ne kadar doğru olduğunu gösteren video!
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak Haberler
Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri durdurulacak
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın

Son Dakika Güncel Haberleri

flaş - Haber Motosikletin çarptığı bisikletli yaşamını yitirdi - Haber Safranbolu'da Kovid-19 önlemleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü - Haber Korona virüsü nedeniyle iş yerleri kapanmıştı, büyükşehir mama dağıttı - Haber Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti - Haberler Sokağa çıkmayın uyarılarına rağmen İBB'nin kandil simidi dağıtması tepki çekti - Haber İran'dan sevindiren haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber
Loading