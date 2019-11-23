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İşaret diliyle Öğretmenler Günü'nü kutladılar

Kırklareli Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, işaret diliyle klip hazırladı.

23.11.2019 12:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:00İşaret diliyle Öğretmenler Günü'nü kutladılar
Şehit Mutlucan Kılıç Özel Eğitim Meslek Okulu öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel, işaret diliyle klip hazırladı.

Okulun çeşitli yerlerinde çekilen klipte görev alan öğretmenler, "Benim adım öğretmen" şarkısındaki sözleri işaret diliyle ifade ettiler.

30 öğretmenin görev aldığı ve yaklaşık 3 ayda hazırlanan klip, 2 dakika 32 saniyeden oluşuyor.

Okulun tüm idareci ve öğretmenlerinin görev aldığı klip, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ve Türk bayrağı ile başlıyor.
Okul Müdürü Şahin Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, klibi hazırlayabilmek için okuldaki tüm öğretmen ve idarecilerin işaret dili öğrendiğini söyledi.
Klibi büyük bir özen ve gayretle hazırladıklarını ifade eden Değer, bu çalışmayla, ulaşamadıkları tüm meslektaşlarının Öğretmenler Günü'nü kutlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Kırklareli, Güncel

Kaynak: AA

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