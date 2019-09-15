İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin istifa etmişti, İSBAK'ın yeni müdürü Esat Temimhan oldu

İBB'nin iştirak şirketlerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü Bahaddin Yetkin'in sosyal medya paylaşımları nedeniyle gördüğü tepki üzerine istifasının ardından boşalan genel müdürlük makamına yeni atama yapıldı.Yerel seçim sürecinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Esat Temimhan, İSBAK'ın yeni genel müdürü oldu.

YETKİN, TEPKİLER YÜZÜNDEN İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ağustos ayında belediye şirketlerinden İSBAK'a genel müdür olarak atadığı Bahaddin Yetkin'in sosyal medya paylaşımları ve AK Parti milletvekili adayı olması kamuoyunda yoğun bir tepkiye yol açmıştı. Yetkin, tepkiler üzerine görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bahaddin Yetkin

İSBAK'IN YENİ GENEL MÜDÜRÜ ESAT TEMİMHAN OLDU

Uzun süre tartışılan atama ve istifanın ardından İSBAK A.Ş Genel Müdürlüğü'ne yeni bir isim getirildi. Yerel seçim sürecinde CHP'den Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday adayı olan Esat Temimhan, İSBAK'ın yeni genel müdürü oldu.

Esat Temimhan

ESAT TEMİMHAN KİMDİR?

Temimhan, 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Berlin Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans, Marmara Üniversitesi'nde doktora yaptı. Temimhan, 25 yıldır iletişim ve bilişim teknolojileri alanında profesyonel olarak çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun Bahaddin Yetkin'i İSBAK'a ataması tartışma yaratmıştı.

Bahaddin Yetkin, özellikle sosyal medyadaki tepkilerin ardından 9 Ağustos'ta Twitter'daki paylaşımıyla istifa ettiğini duyurmuştu. Yetkin, "Gördüğüm lüzum üzerine İSBAK AŞ'deki görevimden istifa ettim. Mevlam hayırlara vesile etsin" demişti.

Yetkin, istifasının ardından, tepki çeken paylaşımlarına ilişkin yaptığı açıklamada ise "Açık söyleyeyim, ben hiçbir zaman fikirlerimden dolayı pişman değilim. Fikrimi değiştirmiş olsam da değiştirdim derim" diye konuşmuştu. Konuya ilişkin değerlendirmeler sürerken CHP PM Üyesi ve Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ün kardeşi Sertaç Bingöl'ün Bahaddin Yetkin'le bir şirket üzerinden ortaklık kurduğu iddia edilmişti.

Sertaç Bingöl, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun atadığı Bahaddin Yetkin'le bir teknoloji şirketinde ortak olduğu iddiasını yalanlamıştı.