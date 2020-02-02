İscehisar'da atletizm kursu açıldı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce, atletizm kursu açıldı.

Şehir stadyumunda açılan kursun eğitmeni Süleyman Büyükbezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlere atletizm sporunun inceliklerini ve faydalarını anlattıklarını söyledi.

Atletizmin severek yapılması gerektiğini dile getiren Büyükbezgin, "Bu branş, insanların belli yaş gruplarında başladıkları takdirde beklentilerini boşa çıkarmayacak bir spordur." dedi.

Kursiyer Fatih Olak da atletizm ve koşma isteğinin zamanla yarışmalara kadar uzandığını ve çeşitli yarışlarda derece aldığını ifade etti.

Kaynak: AA