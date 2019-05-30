İscehisar'da iftar programı

İscehisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 22 mezun öğrencisi için iftar programı düzenledi.
Okulun bahçesindeki iftarda İlçe Belediye Başkanı Ahmet Şahin
, "Bugün burada mezuniyet coşkusu yaşayan öğrencilerimizin sevincine ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Mezun olan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki üniversite ve iş hayatlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı. Okul Müdürü
Zafer Tanrıverdi de dört yıl önce kendilerine emanet edilen öğrencilerini teslim etmenin sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Programın ardından 22 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi.
İftara, İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri
Demir, Belediye Başkanı Ahmet Şahin, İlçe Jandarma
Komutanı Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, Okul Müdürü Zafer Tanrıverdi, öğretmenler, veliler ve mezun olan olan öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Ahmet Şahin
, Güncel