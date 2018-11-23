İscehisar'da Mevlid-i Nebi Haftası

İscehisar ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
İscehisar Kaymakamlığı ve İscehisar Müftülüğü ortaklığında düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans, Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Afyon Kocatepe Üniversitesi
(AKÜ) araştırma görevlisi Dr. Emin Uz, konferansta yaptığı sunumda, "Gençlerimize ve insanlarımıza, Peygamberimizi en iyi şekilde onun yaşayışını ve güzel sünnetlerini anlatarak, güzel sünnetlerini ve bize iletilen hadislerdeki manaları yaşayarak faydalı olabiliriz. Sünnetler bizlere büyük sevap kapıları açar, mühim olan onları yaşamak ve yaşatmaktır." dedi.
Konferansı İscehisar Kaymakamı Ahmet Nuri
Demir ve Belediye Başkanı Mustafa Çibik
de takip etti.
Program sonunda müftülük ve belediyenin katkılarıyla izleyicilere hadis kitapları dağıtıldı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi