16 Kasım 2018, 13:01
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İscehisar'da Öğrenci Servis Şoförlerine Eğitim

İscehisar

İscehisar ilçesinde öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

İscehisar ilçesinde öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezinde "İyi Dersler Şoför Amca Semineri" düzenlendi.

Seminerde jandarma trafik ve Milli Eğitim Müdürlüğü görevlilerince trafik kuralları ve ilgili mevzuat konusunda bilgi aktarıldı.

Trafikte uyulması gereken kurallar ve öğrencilere karşı nasıl davranmaları konusu da anlatıldı.

Seminer sonunda şoförlere İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Şener tarafından belge verildi. Mehmet Şener,Jandarma
16 Kasım 2018 Cuma 13:01