İscehisar'dan Kısa Kısa

İscehisar Kaymakamlığı tarafından ilçede eğitim sisteminin geliştirilmesine yönelik "İscehisar Bilim Günleri" Projesi kapsamında e-sınav uygulaması yapıldı.
İscehisar Mercan Ortaokulu, Şehit Ahmet Kaplan
Ortaokulu ve Hacı Süleyman Selek MTAL'de bulunan bilişim sınıfları kullanılarak aynı anda e-sınav uygulaması gerçekleştirildi.
İscehisar Kaymakamlığının sitesinde bulunan e-sınav butonuna basarak sınav saatlerinde açılan sayfada öğrenciler online olarak sınava girebilecekler.
Sınıf öğretmenlerinin kontrolünde bilişim sınıflarında uygulamaya başlanan e-sınava, ortaokulların 7. sınıflarından her okuldan 3 öğrenci olmak üzere toplam 36 öğrenci katıldı.
Sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlem elektronik ortamda ve bilgisayarlar aracılığıyla online olarak yapılacağını ifade eden Kaymakam Ahmet Nuri
Demir, "İlçemizdeki eğitim düzeyinin gelişmesi için yaptığımız bir uygulama olan E-sınav projesini ilçemizde ilk defa uygulayacağız. Buradaki amacımız, ilçemizdeki eğitim sistemini geliştirmek, daha güvenli bir sınav sistemi oluşturmak ve evrak basımından kaynaklanan maliyetin de sıfırlanması hedefliyoruz." dedi. Kuran
kursu öğrencilerine yemek programı düzenledi
İscehisar İlçesi Esentepe Camii ve Kur-an Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma Derneği ve Akşam Kur'an Kurslarına katılan kursiyerler tarafından Esentepe Camisinde yemek programı düzenledi.
Program sonrası Kaymakam Ahmet Nuri Demir
, Camii ve Kur'an Kursunda eğitim gören öğrenciler için oluşturulmuş sosyal alanda incelemelerde bulundu.
Akşam Kur'an Kursu öğrencileri ile yakından ilgilenen Kaymakam Demir, onlarla bir süre sohbet etti.
Yemek programına, Kaymakam Ahmet Nuri Demir, İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Sercan Polat, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Dalfidan, İlçe Müftüsü Talha Demirkaya, camii cemaati ve çok sayıda vatandaş ve Akşam Kur'an Kursu öğrencileri katıldı.
Ahmet Nuri, Güncel
Kaynak: AA