15.06.2019 10:09
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İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar

İscehisar Kaymakamlığına yeni atanan Mehmet Miraç Topaloğlu'nu ilçe adliye personeli ziyaret etti.

İscehisar Kaymakamlığına yeni atanan Mehmet Miraç Topaloğlu'nu ilçe adliye personeli ziyaret etti.
İlçe Cumhuriyet Savcısı Hikmet Şakir Bayındır ve adliye çalışanları, Kaymakam Topaloğlu'na yeni görevinde başarılar diledi.
Topaloğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek adliye personeline teşekkür etti.
İscehisar'da Elo satranç turnuvası
İscehisar Kaymakamlığı, 21-23 Haziran tarihleri arasında satranç turnuvası düzenleneceğini açıkladı.
İlçe Satranç Temsilcisi Kadir Kargı, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, "Turnuvada yarışmalar 2 kategoride yapılacak olup,17 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ayrıca dereceye giren sporculara kupa ve madalyalar takdim edilecek. Ülkemizin her köşesinden satranç severlerin katıldığı bu organizasyona herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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