İscehisar'dan kısa kısa

İscehisar ilçesinde düzenlenen ödüllü satranç turnuvası sona erdi.

İlçede bir restorasyonda düzenlenen ödül töreninde konuşan İscehisar Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, "İscehisar'da ilk defa ulusal nitelikte bu kapsamda bir organizasyonun olması ilçemiz için büyük bir kazanç. Çok büyük katılım oldu. Çok sayıda ilden sporcular bu turnuvaya katıldı. Bu turnuvayı düzenlememizin amaçlarından biri de; gençlerimizi derslerinden, eğitimden, gerçek hayattan koparan bilgisayar oyunlarından kurtararak, bu tarz zihin sporlarına yönlendirmektir. Organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülleri verildi.

İscehisar Belediyesi'nde yeni atama

İscehisar Belediye Başkan Yardımcılığına, belediye meclis üyesi Gülsefa Azgın atandı.

Azgın, yeni göreviyle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "İscehisarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Başkan yardımcılığı görevimizi güvenilir ve dürüst temeller üzerine oturtacağız. Bizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğiz. Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımızla her konuda öncü, çalışkan bir belediye olmaya gayret edeceğiz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olduk, yine olma gayretindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA