57 nolu İscehisar Taşıyıcılar Kooperatifi seçimleri İscetaş Otel'de yapıldı.
Yapılan seçimlere iki listeyle gidilirken, adaylardan Kadir Aslan
'ın listesi 46 oy alarak yeni başkan seçildi.
Önceki başkan Ümit Azgın'ın listesi ise 39 oyda aldı.
Seçimin ardından 57 nolu İscehisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı olan Kadir Aslan,"Güzel bir seçim oldu. 46 oy alarak değerli arkadalarımız bizleri bu mevkiye getirdi, kendilerine teşekkür ederim. Elimizden geldiğince çalışma arkadaşlarımız ile İscetaş ve kooperatifimizi en iyi noktalara taşımak için çalışma içinde olacağız. Herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AAKadir Aslan
, Güncel