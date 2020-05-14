İşçi bulmakta zorlanan kadın lokantacı, etli ekmek ustası oldu

Konya'nın Karapınar ilçesinde eşiyle lokanta işleten Kiraz Çilli, işçi bulmakta zorlanınca fırının başına geçip etli ekmek ustası oldu.

14.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:07

Konya'nın Karapınar ilçesinde eşiyle lokanta işleten Kiraz Çilli, işçi bulmakta zorlanınca fırının başına geçip etli ekmek ustası oldu.
Eşi Osman Çilli ile sabah erkenden işyerine gelen Kiraz Çilli önce hamur hazırlıyor, daha sonra etli ekmekleri pişirerek müşterilerine servis ediyor.
Kısa sürede etli ekmek ustası olmayı başardığını ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Kiraz Çilli, şunları kaydetti:
"İş yerinde işçi çalıştırmak zor. Bir gün gelmediği zaman planlar bozuluyor. Bu yüzden eşimle kendi işimizi kendimiz yapmaya karar verdik. Eşimin sayesinde ve desteği ile fırın ustası oldum. Lokantamızda ailecek çalışıyoruz. İşimi severek yapıyorum. Kendimle gurur duyuyorum. Çünkü genelde bu işleri erkekler yapıyor. Ama ben kadınların da bu işi yapabileceklerini gösterdim. Kadınlar evde zaten hamur işi yapıyor, yabancı değiliz hamur işine. Neden fırıncılık yapmasın ki kadınlar? Kadınlar istedikten sonra her işi başarabilirler."
Osman Çilli ise bir gün ustalarının işe gelmediğini, o zaman karar aldıklarını belirterek, "Eşim de işini sevince kısa sürede öğrendi. Şimdi işçi sıkıntımız yok. Çevremizden de çok olumlu tepkiler aldık." ifadelerini kullandı.

İşçi bulmakta zorlanan kadın lokantacı, etli ekmek ustası oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Kiraz, İşçi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Tanju Çolak: Fatih Terim’e yakışan, Hasan Şaş’tan sonra kendisinin de istifa etmesidir Haber
Tanju Çolak: Fatih Terim'e yakışan, Hasan Şaş'tan sonra kendisinin de istifa etmesidir
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Haber
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Haber
Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti Haber
Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti
Sedat Peker’i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! Haber
Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında!
Beşiktaş’ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı Haber
Beşiktaş'ta koronaya yakalanan 3 futbolcunun Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Tyler Boyd olduğu ortaya çıktı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18’e yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 18'e yükseldi
Nenad Bjelica, Fenerbahçe’den 3 milyon euro maaş talep etti Haber
Nenad Bjelica, Fenerbahçe'den 3 milyon euro maaş talep etti
Haberler››Güncel››İşçi bulmakta zorlanan kadın lokantacı, etli ekmek ustası oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:29: BAĞCILAR'DA 26 YOLCU TAŞIYAN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE 9 BİN LİRA PARA CEZASI - Haber 15:28: Isparta Belediye Meclisinden gül kaplı masalarda olağanüstü toplantı - Haber 15:28: Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı - Haber 15:26: Antalya'da "temassız tatil" hazırlıkları tamamlandı - Haber 15:26: Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 643'e çıktı - Haber 14:25: Son dakika: Bedelli askerlikte ilk alım 20 Haziran'da gerçekleşecek, terhisler ise 31 Mayıs'ta başlayacak - Haber 13:44: MHP Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, yasağa rağmen muhtarlarla iftarda buluştu - Haber 12:25: Koronavirüsle ilgili internet sitesi kuran 17 yaşındaki genç, 8 milyon dolarlık teklifi reddetti - Haberler 11:00: Sedat Peker'i tehdit eden Güniz Akkuş gözaltında! - Haber