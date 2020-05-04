Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İşçi emeklisi maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi

Samsun'un Havza ilçesinde 78 yaşındaki işçi emeklisi Emrullah Başaran, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşıyla destek verdi.

04.05.2020 19:01 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:03
Samsun'un Havza ilçesinde 78 yaşındaki işçi emeklisi Emrullah Başaran, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşıyla destek verdi.
Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyadan haberdar olunca destek olmaya karar verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden çıkamayan Başaran, Vefa Sosyal Destek Birimini arayarak yardım talep etti.
Başaran, Vefa Sosyal Destek Biriminden gelen görevlilere maaşından ayırdığı 1100 lirayı verdi. Görevliler teslim aldıkları parayı bankada bağış hesabına yatırdı.
Başaran, "Hastalık ortalığı kötü etti. Yardıma ihtiyacı olan çok insan var. Ben de emekliyim ama karınca kararınca destek olmak istedim. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına katılmak istedim." dedi. İşçi emeklisi maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na destek verdi

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Samsun, Havza, İşçi, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan’ın duyurduğu 7 il Haberler
Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Son Dakika: Türkiye’de 4 Mayıs’ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461’e yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş’ın oy oranında büyük artış var Haberler
Yapılan son seçim anketine göre; İmamoğlu ve Yavaş'ın oy oranında büyük artış var
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı Haberler
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Baraja kırmızı balık bırakan ABD’li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım Haberler
Baraja kırmızı balık bırakan ABD'li bu hareketinin nedenini açıkladı: Özgürlüklerine kavuşturmak için baraja bıraktım
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi Haberler
Esra Erol, canlı yayında konuğunun koronavirüs olduğunu öğrendi
Haberler››Güncel››İşçi emeklisi maaşıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:57: 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu - Haber 20:57: İzmir Körfezi'nde yunus sürüsü tekneyle böyle yarıştı - Haber 20:55: Beypazarı Belediyesinden, sağlık çalışanları için "tasavvuf müziği" dinletisi - Haber 20:51: Altınapa Baraj Gölü'ne ABD'li tarafından bırakılan Japon balıkları bulunamadı - Haber 20:45: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞMA-1 - Haber 20:22: Son Dakika: Türkiye'de 4 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 64 artarak 3 bin 461'e yükseldi - Haber 20:12: Hangi illere seyahat kısıtlaması kalktı? İşte Erdoğan'ın duyurduğu 7 il - Haber 19:20: HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti - Haberler 15:56: Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu - Haberler