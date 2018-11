İşçi Emeklisi Ressam, Şehrin Duvarlarını Renklendiriyor

30 Kasım 2018 Cuma 12:05



RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa 'da yaşayan işçi emeklisi ressam Necdet Köylü, duvarlardan merdivenlere, sütunlardan trafolara kadar birçok yüzeye kentin sembollerini resmederek güzelleştiriyor.Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğünde uzun yıllar işçi olarak çalışan Köylü (52), 30 yıl önce hobi amacıyla resim yapmaya başladı.Emekli olduktan sonra hobisini şehrini güzelleştirmek için kullanmaya karar veren Köylü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ressamlık yapmaya başladı.Köylü, 3 yıldır başta UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Göbeklitepe ile tarihi Balıklıgöl yerleşkesi olmak üzere, önemli tarihi mekanları şehrin dört bir yanındaki boş yüzeylere resmediyor.Çok katlı binaların duvarlarından üst geçit merdivenlerine, köprü sütunlarından trafolara kadar şehirdeki birçok yüzeye 300'ü aşkın resim çizen Köylü, görsel bir şölen sunuyor.Kentteki boş yüzeyler, Köylü'nün bazen haftalarca süren fırça darbeleriyle sanat eserine dönüşüyor.Özellikle geniş yüzeyli duvarlara çizdiği resimlerle hem şehri renklendiren hem de estetik bir görünüm kazandıran Köylü, kısa süre önce de Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir 'in Türk bayrağıyla bütünleşen dev resmini kent merkezindeki 3 katlı bir okulun duvarına çizmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 'in de tablolarını da yaparak Şanlıurfa ziyaretlerinde kendilerine hediye eden Köylü, mesai mefhumu gözetmeksizin resimlerini büyük bir titizlikle çizmeyi sürdürüyor."Şehrime katkıda bulunmak istedim"Necdet Köylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, isteyen herkesin şehri için bir şeyler yapabileceğine inandığını dile getirdi.Resim sevgisini tuval olarak kullandığı duvarlara yansıtmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Köylü, "Emekli olduktan sonra hobim olan resimle şehrime katkıda bulunmak istedim. Kültürel değerlerimizi belediyemizin desteğiyle duvarlara resmetmeye karar verdim. Çirkinlik arz eden belediyenin belirlediği boş büyük duvarlara resim yapıyorum. Şehrime güzellik katmaya çalışıyorum. Şanlıurfa'da böyle bir eksiklik gördüğüm için sanatımı şehrime adadım." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın portresini tarihi Balıklıgöl yerleşkesi ile betimleyerek çizdiğini anlatan Köylü, Süleyman Demirel'in resmini ise Atatürk Barajı ile betimlediğini anlattı."İşini sevenlerle çalışmaktan gururluyuz"Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Şube Müdürü Mehmet Demir de belediye olarak şehrin estetiğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, resimlerin özellikle şehri dışarıdan gözlemleme imkanı bulunan turistlerin ilgisini çektiğini dile getirdi.Demir, şehirlerin görselliğinin her geçen gün daha çok ön plana çıktığını belirterek, şunları kaydetti:"İşini severek yapan, 'bizim ressamımız' diye nitelendirdiğimiz Necdet Köylü, pamuktan fıstığa Balıklıgöl'den Göbeklitepe'ye kadar tüm değerlerimizi resmetti, halen de bu çalışmalarını sürdürüyor. Boş duvarlara değerlerimizin resmedilmesi, dışarıdan gelen insanlar için ayrıca bir tanıtım ve reklam özelliği taşıyor. Belediyecilik sadece işinde iyi olmak değildir, şehrini ve işini severek yapmakla asıl çalışma ortaya çıkıyor. Bu şekilde biz belediye olarak şehrimize hizmet etmeye çalışıyoruz. İşini seven insanlarla çalışmaktan dolayı da gurur duyuyoruz. "Esnaf Ahmet Aslan resimlerin kısa sürede çevredekilerin dikkatini çektiğini söyledi.Duvarların daha güzel ve işlevsel hale getirildiğini anlatan Aslan, "Şire Pazarı'nda iş yerimiz var. Bu pazara fıstık resimleri çiziliyor. Buraya gelen insanlar da dışarıdan bakınca buranın hemen fıstıkçılar sitesi olduğunu anlıyor. Hem reklamımız yapılıyor hem de göze hoş gelen resimler oluyor. Herkes daha güzel bir görüntüyle karşılaşıyor." dedi.