İşçi emeklisinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 45 bin TL bağış

BOLU'da, işçi emeklisi Durmuş Türker (85), sattığı depo ve otomobilden elde ettiği 45 bin lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Bolu merkeze bağlı Çobankaya köyünde, akrabalarının yanında kalan Durmuş Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek istedi. Türker, daha önce sattığı otomobil ve depodan elde ettiği 45 bin lirayı bağışlamak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iletişime geçti. Müdürlük görevlileri, yaşlı adamın yanına giderek, tutanakla parayı teslim aldı.

Eşini 4 ay önce kaybettiğini, çocuğu ve kardeşleri olmadığını belirten Durmuş Türker, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Biz bize yeteriz' dedi ve kampanya başlattı. Benim de bir arabam bir de dükkanım vardı. Onları satmıştım. 45 bin TL param duruyordu. Ben de bu parayı buraya bağışlamak istedim. Bu kampanyaya verdim parayı. İmkanı olan bu kampanyaya katılsın. Şu memleketimizde sağlıklıyız, evlerimiz var. Yoksullarımız var, işten çıkıp maaşını alamayanlar var. Onlara yardım edelim. İhtiyacı olmayanlar, ihtiyacı olanlara yardım etsin" dedi.

Akrabalarının yanında kaldığını belirten Türker, "Benim maddi durumum iyi. Benim hiçbir sıkıntım yok. O para fazla, diye öbür dünya için verdim. Bu dünyada bir yardımım olsun, istedim. Öbür dünyada belki benim karşıma çıkar. Benim yaşın 85, bende çoluk çocuk, kardeş hiçbir şey yok. Bir Allah'ım var. Bir de arkamda devletim var. Ben burada emaneten uzaktan akrabalarımın yanında duruyorum. Hanım da öldü, 4 ay önce. Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetimize teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz burada rahatça duruyoruz. Askerimizi, polisimizi hepsini Allah korusun" diye konuştu.

Kaynak: DHA