İşçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilere 6 konteyner, çıkan yangında zarar gödü.
14.03.2020 18:41 | Son Güncelleme: 14.03.2020 18:43
Muğla 'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilere 6 konteyner, çıkan yangında zarar gödü.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 5 konteynere sıçradı.
Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında konteynerler zarar gördü.
Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki 5 konteynere sıçradı.
Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin söndürdüğü yangında konteynerler zarar gördü.
Yangın sırasında konteynerlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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