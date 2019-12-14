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İşçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi

Niğde'de, yol kenarında servis aracını beklediği sırada midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuray Demiralp toprağa verildi.

14.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:23İşçi midibüsünün çarptığı lise öğrencisi toprağa verildi
'de, yol kenarında servis aracını beklediği sırada midibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Nuray Demiralp toprağa verildi.

Kaza dün sabah saatlerinde 500 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nuray Demiralp, okula gitmek için evden çıktı. Niğde-Bor Yolu kenarında servis aracını bekleyen liseliye, sürücüsünün kontrolünden çıkan Bor Belediyesi'ne ait Z.T. idaresindeki 51 KM 444 plakalı servis midibüsü, çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Midibüsün altında kalan Demiralp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Otobüs şoförü Z.T., gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Demirlap, Altunhisar İlçesine bağlı Karakapı Beldesinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında belde mezarlığına defnedildi. - NİĞDE

Sabah, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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